Son dakika haberleri: İzmir'de tüfekle vurulan kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: İzmir'de tüfekle vurulan kişi öldü

21.03.2021 00:41 | Son Güncelleme: 21.03.2021 00:45
Son dakika haberleri: İzmir'de tüfekle vurulan kişi öldü

Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde tüfekle vurulan 46 yaşındaki Mehmet Avcı, hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tüfekle vurulan 46 yaşındaki Mehmet Avcı, hayatını kaybetti.

Tosunlar Mahallesi'nde, Avcı ile M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.K, Avcı'yı tüfekle vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Avcı'nın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan M.K ise Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Mahalle Muhtarı Recep Fırtına, AA muhabirine, "Mahallemizin dolmuş durağının hemen yanında yaşanan olayda tüfek sesini duyunca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdik. Cinayetin sebebini tam olarak bilemiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy
Magazin Esra Erol Deniz Çakır Acun Ilıcalı Aras Bulut İynemli
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: İzmir'de tüfekle vurulan kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 00:45:29. #1.14#
title