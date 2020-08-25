Son dakika haberleri... İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haberleri... İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika habere göre İzmir'in Konak ilçesinde taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

25.08.2020 05:10 | Son Güncelleme: 25.08.2020 05:15

İzmir'in Konak ilçesinde taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mürselpaşa Bulvar'ı Bozkurt Kavşağı'nda 35 ACH 690 plakalı hafif ticari araç, Süleyman Özdemir yönetimindeki 35 T 6868 plakalı taksiye çarptı.

Savrularak kontrolden çıkan taksi yol kenarında bulunan işaret levhasına çaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Özdemir, sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza yerinden kaçtığı anlaşılan hafif ticari aracın sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Son dakika haberleri... İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: AA

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