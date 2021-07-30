Son dakika haberleri... İzmir'de korkutan baca yangını
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Son dakika haberleri... İzmir'de korkutan baca yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: İzmir'de korkutan baca yangını İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir iş yerinin bacasında çıkan yangın korkuttu.

İzmir'de korkutan baca yangını

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir iş yerinin bacasında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Aliağa ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir restoranın bacasında çıktı. Çıkan baca yangını korku dolu anlar yaşatırken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını fark eden İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi kanal ekibi, hemen alevlere müdahale etti. Bu sırada bölgeye itfaiye ekipleri de geldi. Korkutan yangın, kontrol altına alınırken, iş yerinde hasar oluştu.

Son dakika haberleri... İzmir'de korkutan baca yangını
Son dakika haberleri... İzmir'de korkutan baca yangını
Son dakika haberleri... İzmir'de korkutan baca yangını
Son dakika haberleri... İzmir'de korkutan baca yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Hakkı Ergün

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