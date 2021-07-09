İsveç'teki uçak kazasının bilançosu belli oldu: 9 ölü

İsveç'in Orebro kenti yakınlarında düşen uçakta bulunan 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsveç'in Orebro kenti yakınlarında düşen uçakta bulunan 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsveç'in Orebro kenti yakınlarında paraşütle atlamak için dizayn edilmiş bir uçağın düşmesi sonucu meydana gelen feci kazanın bilançosu netleşti. İsveç polisi yaptığı açıklamada, uçakta bulunan 1'i pilot 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Orebro Valisi Maria Larsson, yolcuların yerel bir serbest paraşüt kulübünün üyeleri olduğunu belirtti. İtfaiye erlerinin ve diğer acil müdahale ekiplerinin çalışmalarını koordine eden yerel itfaiye şefi Per-Ove Staberyd ise "Kurtarılacak bir hayat yoktu" dedi. Kazanın ardından Orebro'da bayraklar yarıya indirilirken, Başbakan Stefan Lofven cuma gününün İsveç'te yas günü olduğunu ifade etti.

Yerel basın ise düşen uçağın tipinin DHC-2 Beaver olduğunu belirtti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı