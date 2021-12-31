İstanbul'da ülke tarihine geçen dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen dev operasyonda 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirilirken, 7 yabancı uyruklu şüpheli de gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen metamfetamin miktarının ülke tarihinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi. Operasyon, bu yönü nedeniyle bir ilk oldu.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir uyuşturucu şebekesinin yurt içinde ürettiği yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
553 KİLO 800 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
Söz konusu soruşturma kapsamında yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Sarıyer, Esenyurt ve Başakşehir'de 5 ayrı adrese yapılan baskında 553 kilo 800 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde, 137 kilo kimyasal madde, 1 hassas terazi ve para sayma makinesi ele geçirildi.
OPERASYON, TÜRKİYE TARİHİNE GEÇTİ
Ayrıca uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen 352 bin 120 TL, 13 bin 60 dolar ve 3 bin 500 Euro'ya ise el konuldu. Metamfetamin dünyadaki en tehlikeli uyuşturuculardan biri olarak bilinirken, operasyonda yabancı uyruklu 7 şüphelinin yakalandı. Ele geçirilen metamfetaminin Türkiye tarihinde tek seferde ele geçirilen metamfetamin miktarı olduğu ifade edildi.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri