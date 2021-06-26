Son dakika haberleri: İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, Geç Roma İmparatorluğu ve erken Bizans döneminden kalma 237 parça tarihi eser ele geçirildi.
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Son dakika haberleri: İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, Geç Roma İmparatorluğu ve erken Bizans döneminden kalma 237 parça tarihi eser ele geçirildi.

Son dakika haberleri: İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, Geç Roma İmparatorluğu ve erken Bizans döneminden kalma 237 parça tarihi eser ele geçirildi.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, Geç Roma İmparatorluğu ve erken Bizans döneminden kalma 237 parça tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, Geç Roma İmparatorluğu ve erken Bizans döneminden kalma 237 parça tarihi eser ele geçirildi. Kaçakçılık Polisince yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri: İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, Geç Roma İmparatorluğu ve erken Bizans döneminden kalma 237 parça tarihi eser ele geçirildi. - Haberler
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