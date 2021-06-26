Bir son dakika haberine göre İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, Geç Roma İmparatorluğu ve erken Bizans döneminden kalma 237 parça tarihi eser ele geçirildi.
İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, Geç Roma İmparatorluğu ve erken Bizans döneminden kalma 237 parça tarihi eser ele geçirildi. Kaçakçılık Polisince yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL
Son dakika haberleri: İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, Geç Roma İmparatorluğu ve erken Bizans döneminden kalma 237 parça tarihi eser ele geçirildi. - Haberler
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