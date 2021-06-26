Son dakika haberleri: İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, Geç Roma İmparatorluğu ve erken Bizans döneminden kalma 237 parça tarihi eser ele geçirildi.

Bir son dakika haberine göre İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, Geç Roma İmparatorluğu ve erken Bizans döneminden kalma 237 parça tarihi eser ele geçirildi.