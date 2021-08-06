İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma: 1 ölü, 37 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma: 1 ölü, 37 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel

- İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma: 1 ölü, 37 yaralı İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilerin İsrail'in yasa dışı yerleşim politikalarına karşı gerçekleştirdiği gösteride çıkan çatışmada 1 Filistinli hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

- İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma: 1 ölü, 37 yaralı

BATI ŞERİA - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilerin İsrail'in yasa dışı yerleşim politikalarına karşı gerçekleştirdiği gösteride çıkan çatışmada 1 Filistinli hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Beita beldesinde kurulan yasa dışı Yahudi yerleşim birimini protesto etmek için gösteri gerçekleştirdi. Gösteride katılan Filistinlilere İsrail askerleri, gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İsrail güçleri ve Filistinliler arasında çıkan çatışmada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i gerçek, 3'ü plastik mermiyle olmak üzere toplam 37 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Hayatını kaybeden Filistinlinin kimliği 37 yaşındaki İmad Ali Mahmoud Dweikat olarak açıklandı. Gösteride çekim yapan gazeteci Naseem Maalla'nın İsrail askerleri tarafından kauçuk kaplı metal mermi ile dizinden yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, Filistinliler, Beita'da İsrail yerleşim birimi Avitar'ın yasa dışı inşa edilmesine tepki olarak Mayıs ayından bu yana protestolar düzenliyor.

İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma: 1 ölü, 37 yaralı
İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma: 1 ölü, 37 yaralı
İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma: 1 ölü, 37 yaralı
İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma: 1 ölü, 37 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar

Son dakika gündem: İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösteriye müdahalesinde bir Filistinli hayatını kaybetti
Son dakika gündem: İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösteriye müdahalesinde bir Filistinli hayatını kaybetti
BM Geçici Görev Gücünden 'Lübnan-İsrail sınırındaki durum çok tehlikeli' uyarısı
BM Geçici Görev Gücünden "Lübnan-İsrail sınırındaki durum çok tehlikeli" uyarısı
İsrail televizyonu: Lübnan'dan İsrail tarafına az 10 roket atıldı
İsrail televizyonu: Lübnan'dan İsrail tarafına az 10 roket atıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Sezen Aksu Şevval Şahin Aleyna Tilki
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Valentin Rosier Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma: 1 ölü, 37 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 16:56:00. #1.15#

title