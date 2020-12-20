- İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, korona aşısı oldu
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- İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, korona aşısı oldu

20.12.2020 17:02 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:15

- İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, korona aşısı oldu İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, ülkede Covid-19 aşı kampanyasının başlamasının ardından korona aşısı yaptırdı.

- İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, korona aşısı oldu

TEL AVİV - İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, ülkede Covid-19 aşı kampanyasının başlamasının ardından korona aşısı yaptırdı.

Korona virüs (Covid-19) etkisini arttırarak dünya genelinde yayılmaya devam ederken, aralarında İsrail'in de bulunduğu birçok ülke Covid-19'a karşı geliştirilen aşıların kullanımına başladı. İsrail'de dün Covid-19 aşı kampanyasının başlamasının ardından İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin de bugün korona aşısı yaptırdı. Rivlin aşı olmasının ardından yaptığı açıklamada, "Ben de aşı oldum. Sevgili İsrail vatandaşları da dışarı çıkıp aşı oluyorlar" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, dün canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısını olmuştu.

Öte yandan İsrail, geçtiğimiz günlerde ABD'li ilaç firması Pfizer ve Alman BioNTech tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının sevkiyatlarını teslim almıştı.

- İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, korona aşısı oldu
- İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, korona aşısı oldu
- İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, korona aşısı oldu
- İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, korona aşısı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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