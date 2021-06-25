Son dakika haberleri... İsrail askerlerinden Kudüs'te yabancı aktivistlere sert müdahale
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Son dakika haberleri... İsrail askerlerinden Kudüs'te yabancı aktivistlere sert müdahale

Son dakika haberleri... İsrail askerlerinden Kudüs'te yabancı aktivistlere sert müdahale
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde tahliye edilmek istenen Filistinli aileler ile dayanışma için gelen yabancı aktivistlere müdahale ederek, 1 yabancı aktivisti gözaltına aldı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde tahliye edilmek istenen Filistinli aileler ile dayanışma için gelen yabancı aktivistlere müdahale ederek, 1 yabancı aktivisti gözaltına aldı.

İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin tahliyesine karşı çıkan göstericilere yönelik sert müdahalelerine bir yenisi daha eklendi. İsrail güçleri tarafından evlerinden tahliye edilmek istenen Filistinli ailelere destek olmak için onlarca yabancı aktivist, Şeyh Cerrah Mahallesi'nin girişinde bir araya geldi. Daha sonra ellerinde taşıdıkları Filistin bayrakları ve İsrail'i kınayan pankartlar ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ne girmek aktivistler, İsrail askerlerinin sert müdahalesine hedef oldu. Müdahale sırasında birçok aktivisti darp eden İsrail askerleri, Filistin bayrağı taşıyan bir aktivisti ise göstericilerin tüm tepkilerine rağmen gözaltına aldı.

Öte yandan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan 28 Filistinli aile, 1956 yılından beri ikamet ettikleri evlerinden tahliye edilme riskiyle karşı karşıya. İsrailli yerleşim grupları, evlerin 1948 yılından önce Yahudilere ait olan araziler üzerine inşa edildiğini iddia ederken, mahalle sakinleri ise bunu reddediyor. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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