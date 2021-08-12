Son dakika haberleri! Isparta'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
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Son dakika haberleri! Isparta'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika haberleri! Isparta'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Isparta'da yalnız yaşayan 68 yaşındaki adam, komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

Isparta'da yalnız yaşayan 68 yaşındaki adam, komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

Vatan Mahallesi'nde tek katlı bir evde yalnız yaşayan Üzeyir Güneş'ten 2 gündür haber alamayan komşusu öğlen saatlerinde eve bakmaya geldi. Kapının açık olduğunu gören komşu, Güneş'i hareketsiz halde yerde yatar vaziyette görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi, Üzeyir Güneş'in öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından Güneş'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Güneş'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Öte yandan, 2 çocuğu olduğu öğrenilen Üzeyir Güneş'in oğlu da eve gelerek polisten bilgi aldı. - ISPARTA

Son dakika haberleri! Isparta'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri! Isparta'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri! Isparta'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri! Isparta'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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