Oyun için camiye giren 5 çocuk ellerine geçirdikleri yangın tüpüyle ortalığı savaş alanına çevirdi! 7-8 bin liralık zarar var
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Oyun için camiye giren 5 çocuk ellerine geçirdikleri yangın tüpüyle ortalığı savaş alanına çevirdi! 7-8 bin liralık zarar var

27.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:21

Isparta'da oyun oynamak için camiye giren 5 çocuk, içeride yangın tüpü sıkarak avize ve bazı elektronik malzemelere zarar verdi. Çocukların cami içinde yaptıkları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

24 Ocak günü yaşları 13-14 arasında olan 5 çocuk, Fatih Mahallesi'nde bulunan Hacı Bekir Çırak Camii'nin içine girerek oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra yangın tüpünü cami içinde sıkan çocuklar avize ve elektronik malzemelere de zarar verdi. Çocuklar olay yerinden ayrılırken, camiye gelen görevliler ise neye uğradığını şaşırdı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekibi sevk edildi. Camiye gelen polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, güvenlik kamerası görüntülerinden çocuklar tespit edilmeye çalışıldı.

Oyun için camiye giren 5 çocuk ellerine geçirdikleri yangın tüpüyle ortalığı savaş alanına çevirdi

CAMİDEKİ ZARAR 7-8 BİN LİRA CİVARINDA

Isparta Müftülüğü görevlileri çocukların camiye yaklaşık 7-8 bin lira civarında zarar verdiğini tespit etti. Çocukların tespit edilebilmesi durumunda aileleriyle görüşüleceği ve zararın karşılanmasının isteneceği öğrenildi. Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de camiye gelerek temizlik çalışması yaptı.

Oyun için camiye giren 5 çocuk ellerine geçirdikleri yangın tüpüyle ortalığı savaş alanına çevirdi

GÜVENLİK KAMERALARI O ANLARI KAYDETTİ

Öte yandan Çocukların cami içerisinde yaptıkları güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde çocukların ilk etapta cami içerisinde oyun oynadıkları daha sonra yangın tüpünü sıktıkları görülüyor.

Oyun için camiye giren 5 çocuk ellerine geçirdikleri yangın tüpüyle ortalığı savaş alanına çevirdi! 7-8 bin liralık zarar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN

Haber Yorumları (1)
İMAM: Hadi bakalım camiye yardım. .
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