Son dakika haberleri... İskenderun'da hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... İskenderun'da hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Necati İvgin - Haberler | Yerel

Son dakika habere göre - İskenderun'da hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı Ruhsatsız tabancayı çamaşır makinasına saklamışlar Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 kişi çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - - İskenderun'da hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı

Ruhsatsız tabancayı çamaşır makinasına saklamışlar

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 kişi çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı. Ruhsatsız tabanca çamaşır makinasının motor kısmında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelilerinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik olarak İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Nardüzü Mahallesinde bulunan bir ikamette yapılan aramada, 4 koyun, 3 motosiklet, 2 ruhsatsız tabanca, 1 adet televizyon, 6 adet kayıt cihazı, 1 adet teyp, 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Tabancalardan biri çamaşır makinesinden çıkarıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan F.B., H.B. ve E.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri... İskenderun'da hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberleri... İskenderun'da hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberleri... İskenderun'da hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Necati İvgin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title