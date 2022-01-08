Son dakika haberleri! İran Dışişleri Bakanı ile Hindistan Dışişleri Bakanı telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan ve Jaishankar, görüşmede ikili ilişkiler, Afganistan'daki göç sorunu, bölgesel gelişmeler ve uluslararası konuları ele aldı.

Abdullahiyan, müzakerelere ilişkin, "Müzakereler doğru bir istikamette ilerliyor. İyi bir anlaşmaya varmak için gerekli iradeye sahibiz. Batılı ülkeler de yeterli irade ve iyi niyete sahipse iyi bir anlaşmaya varabiliriz." ifadesini kullandı.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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