Son dakika haberleri | İran'daki zincirleme trafik kazasında 7 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberleri | İran'daki zincirleme trafik kazasında 7 kişi öldü

Son dakika haberleri | İran'daki zincirleme trafik kazasında 7 kişi öldü
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İran'ın Kirman eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaşamını yitirdi.

İran'ın Kirman eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Devlet televizyonunun haberine göre Kirman eyaletinin Menucan ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaçak akaryakıt taşıyan bir otomobilin de karıştığı trafik kazası sonrası yangın çıktığı ve 7 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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