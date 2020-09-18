Son dakika haberleri... Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 76 can kaybı
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Son dakika haberleri... Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 76 can kaybı

Son dakika haberine göre Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 76 artarak 8 bin 408'e yükseldi.

Son dakika haberleri... Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 76 can kaybı
18.09.2020 21:53 | Son Güncelleme: 18.09.2020 21:56

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 76 artarak 8 bin 408'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 76 can kaybının yaşandığı ve 4 bin 305 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 408'e, vaka sayısının ise 311 bin 690'a çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, sağlığına kavuşan hasta sayısının da 4 bin 205 artarak 245 bin 305'e ulaştığını bildirdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Yassine Aydi
Yassine Aydi
AA Editörü
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