Son dakika haberleri! Irak Cumhurbaşkanı Salih, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini belirtti
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Son dakika haberleri! Irak Cumhurbaşkanı Salih, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini belirtti

Son dakika haberleri! Irak Cumhurbaşkanı Salih, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini belirtti
Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İsrail'in işgal altındaki Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına son vermesi gerektiğini bildirdi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İsrail'in işgal altındaki Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına son vermesi gerektiğini bildirdi.

Irak Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Filistin'in Bağdat Büyükelçisi Ahmed Akl'ı kabul etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ve Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıların ele alındığı görüşmede Salih, Kudüs ve Gazze'de çok sayıda can kaybına yol açan saldırıların durdurulması gerektiğini ifade etti.

Salih, İsrail'in saldırılarının uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, Arap devletlerinin, Müslüman ülkelerin ve barıştan yana olanların Filistin'in haklarını korumak ve İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını önlemek için dayanışma içinde olması gerektiğine dikkati çekti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi hayatını kaybetti, 1442 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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