Son dakika haberleri | İdlib şehidi Tuğgeneral Sezgin Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberi... SURİYE'de İdlib bölgesinde dün görev sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan (51), memleketi Çanakkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

SURİYE'de İdlib bölgesinde dün görev sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan (51), memleketi Çanakkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Tuğgeneral Erdoğan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Esenler Mahallesi'nde annesi Esma Erdoğan'ın yaşadığı evin önünde helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere şehitliğe getirildi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit düşen Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla saat 16.30'da Esenler Mahallesi'nde annesi Esma Erdoğan'ın yaşadığı evin önüne getirildi. Şehidin cenazesi tekbirlerle karşılandı. Şehidin eşi Isparta Adliyesi'nde hakim olarak görev yapan Emine Erdoğan ve kızları Eylül ile Elif Naz Türk bayrağına sarılı naaşın başından uzun süre ayrılmadı. Anne ve iki kızı, sürekli tabuta dokunarak, gözyaşı döktü. Kızları Elif Naz ve Eylül, babalarına "Seni çok seviyoruz" diye seslendi. Şehidin annesi Esma Edoğan da cenaze aracının yanına gelerek oğlunun tabutuna bakıp gözyaşı döktü. Birbirlerine sarılarak, cenazenin başından ayrılmayan Erdoğan ailesine, yakınları ve askerler destek oldu. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenle defnedilmek üzere Hastane Bayırı Şehitliği'ne getirildi.

Kaynak: DHA