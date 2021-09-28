Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yurt bahanesiyle) 24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci. Bu öğrencilerin tamamına...
AA / Etem Geylan - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yurt bahanesiyle) 24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci. Bu öğrencilerin tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmuyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "(Yurt bahanesiyle) 24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci. Bu öğrencilerin tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmuyor."
AA / Etem Geylan - Son Dakika Haberleri