Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(Yurt bahanesiyle) 24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci. Bu öğrencilerin tamamına... - Haberler
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Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yurt bahanesiyle) 24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci. Bu öğrencilerin tamamına...

AA / Etem Geylan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yurt bahanesiyle) 24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci. Bu öğrencilerin tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "(Yurt bahanesiyle) 24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci. Bu öğrencilerin tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmuyor."

AA / Etem Geylan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(Yurt bahanesiyle) 24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci. Bu öğrencilerin tamamına... - Haberler
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