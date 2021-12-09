Son dakika haberleri! Huzurevinde evlilik vaadiyle dolandırıcılığa dava

ANKARA (DHA) - ANKARA'da huzurevinde hasta bakıcı olan Keziban O. hakkında, kurumda kalan Reşat A.'yı (80) evlilik vaadiyle 39 bin lira dolandırdığı suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Huzurevinde kalan emekli Reşat A., ağustos ayında, kurumda hasta bakıcı Keziban O. tarafından dolandırıldığı iddiasıyla, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Reşat A., dilekçesinde Keziban O.'nun, vefat etmeden önce aynı huzurevinde kalan eşine bakıcılık yaptığını, eşinin ağır hasta olması nedeniyle kendisine sık sık "Eşin öldükten sonra ne yapacaksın?" şeklinde sorular sorduğunu belirtti. Reşat A., Keziban O.'nun kendisine yakınlık göstermeye başladığını, "Ben de eşimi kaybettim. Evde yalnız yaşıyorum. İstersen evlenip birlikte yaşayabiliriz" dediğini ileri sürdü. Reşat A. "Eşini kaybettikten sonra Keziban O., bankada bulanan paramı Türk Lirası'nda tutmamam, dövize yatırmam konusunda uyardı" ifadelerini kullandı.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, iddianame hazırladı. İddianamede sanığın her ne kadar suçlamaları kabul etmese de alınan ifadeler ve banka hesap hareketlerinden müştekiye yönelik 'kamu kurum ve kuruluşlarını araç olarak kullanarak nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediği kanaatiyle 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Keziban O., iddianameyi kabul eden Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Son Dakika Haberleri

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