Son dakika haberleri... Hırvatistan Başbakanı Plenkovic Kosova'yı ziyaret etti - Haberler
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Son dakika haberleri... Hırvatistan Başbakanı Plenkovic Kosova'yı ziyaret etti

AA / Erkin Keçi - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... GÖTÜNTÜ DÖKÜMÜ: Karşılama töreninden detaylar Basın toplantısından detay görüntüler Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin açıklaması Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'in açıklaması PRİŞTİNE - Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti, Priştine'ye resmi ziyarette bulunan Hırvatistan Başbakanı...

GÖTÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Karşılama töreninden detaylar

Basın toplantısından detay görüntüler

Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin açıklaması

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'in açıklaması PRİŞTİNE - Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti, Priştine'ye resmi ziyarette bulunan Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'yi kabul etti.

Son dakika haberleri... Hırvatistan Başbakanı Plenkovic Kosova'yı ziyaret etti

Son dakika haberleri... Hırvatistan Başbakanı Plenkovic Kosova'yı ziyaret etti

Son dakika haberleri... Hırvatistan Başbakanı Plenkovic Kosova'yı ziyaret etti

AA / Erkin Keçi - Son Dakika Haberleri

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