Son dakika haberleri... Hırvatistan Başbakanı Plenkovic Kosova'yı ziyaret etti
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Son dakika haberi... GÖTÜNTÜ DÖKÜMÜ: Karşılama töreninden detaylar Basın toplantısından detay görüntüler Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin açıklaması Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'in açıklaması PRİŞTİNE - Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti, Priştine'ye resmi ziyarette bulunan Hırvatistan Başbakanı...
GÖTÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Karşılama töreninden detaylar
Basın toplantısından detay görüntüler
Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin açıklaması
Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'in açıklaması PRİŞTİNE - Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti, Priştine'ye resmi ziyarette bulunan Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'yi kabul etti.