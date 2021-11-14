Son dakika haberleri | Hekimhan'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AA / Yusuf Cahid Çavdar - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Malatya'nın Hekimhan ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Münir G. idaresindeki 28 YE 999 plakalı pikap Sivas-Malatya kara yolu Mustafa D'nin kullandığı 44 HV 111 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Mustafa D. ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı buradaki ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
AA / Yusuf Cahid Çavdar - Son Dakika Haberleri
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