Son dakika haberleri... Hayırsever dadaş kızı Taliha Taş Narman'da öğrencilerin yüzünü güldürdü
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Son dakika haberleri... Hayırsever dadaş kızı Taliha Taş Narman'da öğrencilerin yüzünü güldürdü

Son dakika habere göre İstanbul'da yaşayan hayırsever Erzurumlu Taliha Taş, her yıl geleneksel olarak öğrencilere yönelik yaptığı ayakkabı, kıyafet ve kırtasiye yardımını bu yılda merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın anısına Narman'da gerçekleştirdi.

Son dakika haberleri... Hayırsever dadaş kızı Taliha Taş Narman'da öğrencilerin yüzünü güldürdü
25.08.2020 12:49 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:53

İstanbul'da yaşayan hayırsever Erzurumlu Taliha Taş, her yıl geleneksel olarak öğrencilere yönelik yaptığı ayakkabı, kıyafet ve kırtasiye yardımını bu yılda merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın anısına Narman'da gerçekleştirdi.

Pandemiden dolayı hazırlanan kıyafet ve kırtasiye malzemeleri evleri ziyaret ederek çocuklara teslim edildi.

Merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın memleketi Narman ilçesine gelen Taliha Taş ve beraberindekiler İlçe Kaymakamı Mustafa Serin'i ziyaret ederek yaptıkları çalışma hakkında bilgilendirdiler. Ziyarete Sancaktepe Erzurumlular Derneği Başkanı Hanifi Çelebi de katıldı.

Taş, "Okuyan çocuklarımıza hediye vermek için kaymakamımızdan destek aldık. Kaymakamımıza ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim. Bu sene de İbrahim Erkal'ın anısına Narman'daki çocuklarımıza hediyelerimiz takdim ettik. İlçemizdeki yüzlerce öğrencimizin eğitim öğretim dönemi öncesi yüzlerini güldürdük. Desteklerinden dolayı şahsım ve ilçem Narman halkı adına çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Taliha Taş her yıl olduğu gibi bu yılda il genelinde bin öğrenciye kıyafet ayakkabı ve kırtasiye yardımında bulunduklarını belirterek, "Pandemi sürecine rağmen faaliyetimizi devam ettiriyoruz. Okuyan çocuklarımıza destek olmaya önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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