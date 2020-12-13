Son dakika haberleri: Hatay'ın Samandağ ilçesinde semt pazarları geçici olarak kapatıldı
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Son dakika haberleri: Hatay'ın Samandağ ilçesinde semt pazarları geçici olarak kapatıldı

13.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:18
Son dakika haberleri: Hatay'ın Samandağ ilçesinde semt pazarları geçici olarak kapatıldı

Edinilen son dakika haberine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarları geçici süreyle kapatıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarları geçici süreyle kapatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, dünyayı tehdit eden koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede tüm mahallelerde kurulan semt pazarlarının 10 Ocak tarihine kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı vatandaşların tedbirlere uyması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli

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