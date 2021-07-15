Son dakika haberleri: Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri: Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ekinci Mahallesi'nde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 46 VM 607 plakalı otomobil ile 31 ABA 350 plakalı otomobil Ekinci Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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