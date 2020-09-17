Son dakika haberleri... Hatay'da 7 araçlı zincirleme kaza: 1 asteğmen öldü, 6 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Hatay'da 7 araçlı zincirleme kaza: 1 asteğmen öldü, 6 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Hatay'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir asteğmen hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri... Hatay'da 7 araçlı zincirleme kaza: 1 asteğmen öldü, 6 kişi yaralandı
17.09.2020 21:29 | Son Güncelleme: 17.09.2020 21:38

Hatay'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir asteğmen hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Reyhanlı-Kırıkhan Karayolu Özkızılkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 aracın karıştığı kaza bölgesine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ticari bir araç içerisinde bulunan Asteğmen M.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. M.D.'nin cenazesi Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada ticari bir takside bulunan askeri personel A.Y., U.A., A.A., Y.Y. ile diğer araçlarda bulunan F.K., M.K. yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Askeri personellerden Y.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. - HATAY

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mike Pompeo Angela Merkel Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Halil Sezai Aytaç Ağırlar Burak Özçivit Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Adem Büyük Burak Yılmaz Mbaye Diagne Nihat Özdemir
Daha Fazla Çocuk Erkek Türk Lirası Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Hatay'da 7 araçlı zincirleme kaza: 1 asteğmen öldü, 6 kişi yaralandı - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 21:37:58. #1.15#
title