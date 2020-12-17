Son dakika haberleri: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın acı günü
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Son dakika haberleri: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın acı günü

17.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:28
Son dakika haberleri: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın acı günü

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın vefat eden annesi Nimet Savaş'ın (85), cenazesi toprağa verildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın vefat eden annesi Nimet Savaş'ın (85), cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesin'nde yaşamını yitiren Savaş'ın cenazesi hastane morgundan alınarak Mezarlık Kompleksine getirildi.

Pandemi kuralları çerçevesinde alınan tedbirlere uyularak kılınan cenaze namazının ardından Nimet Savaş, Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Savaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hatay Valisi Rahmi Doğan, bazı ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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