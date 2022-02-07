HASTANENİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA YANGIN ÇIKTI

SİVAS (DHA) - SİVAS'ta Numune Hastanesi'nin havalandırma boşluğundaki kullanılmayan plastik borular yanmaya başladı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü. Yangın saat 22.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Sivas Numune Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanenin C blok 7'nci katında yanık kokusu gelmesi üzerine hastane personeli itfaiye ekiplerine haber verdi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede hastaneye gelerek blok içerisinde kokunun geldiği yeri aramaya başladı. Ekiplerin çalışması sonucu kokunun hastanenin havalandırma boşluğundan geldiği tespit edildi. Yapılan incelemede havalandırma boşluğunda bulunan ancak kullanılmayan atıl plastik boruların bilinmeyen bir nedenden dolayı yandığı görüldü. İtfaiyenin yaptığı müdahale sonucu yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.