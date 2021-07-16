Son dakika haberleri | Hassa'daki yangın, 2'nci günde de devam ediyor

Son dakika gündem haberine göre HATAY'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda, dün akşam saatlerinde birbirine yakın iki bölgede çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

HATAY'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda, dün akşam saatlerinde birbirine yakın iki bölgede çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Sarp bölgedeki yangını söndürebilmek için iş makineleriyle yol açma çalışması yapılıyor.

?İlçeye bağlı Akbez Gazel Uşağı Mahallesi kırsalı Amanos Dağları'ndan dün akşam saatlerinde alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, birbirine birkaç kilometre mesafede iki noktadaki yangınlara müdahale etti. Havanın kararması nedeniyle havadan müdahale yapılamadı. Sarp ve dik yamaçların bulunduğu bölgeye ulaşmakta zorlanan ekipler, iş makineleriyle yol açtı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede etki alanını genişletti.Ekipler, gece boyunca alevlerin söndürülmesi için çalışmalarını yürüttü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da müdahale başladı. İş makineleri dağlık alanda yol açma çalışması yürütürken, çok sayıda arazöz, su tankı ve itfaiye personeli karadan 2 uçak ve 6 helikopterle da havadan yangına müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı