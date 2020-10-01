Son dakika haberleri: Hakkari'de Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Son dakika haberleri: Hakkari'de Kovid-19 denetimleri sürüyor

01.10.2020 19:31 | Son Güncelleme: 01.10.2020 19:34
Son dakika haberleri: Hakkari'de Kovid-19 denetimleri sürüyor

Bir son dakika haberine göre Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda kentte iş yerleri, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirildi.

Vali ve Belediye Başkan Yardımcısı İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla yapılan denetimde esnaf ve vatandaşlar, maske kullanımı, sosyal mesafe ile hijyen kuralları konusunda uyarıldı.

Akbıyık, salgının ölümlere neden olduğunu, bu yüzden herkesin bunun bilincinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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