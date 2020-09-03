Son dakika haberleri: Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haberleri: Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

03.09.2020 22:40 | Son Güncelleme: 03.09.2020 22:45

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaynaklar Mahallesi'nde, Görkem Yorulmaz (22) idaresindeki 54 B 8944 plakalı hafif ticari araç, karşı yönde seyreden Ali Erdoğmuş'un (24) kullandığı 35 CAS 50 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Gülen Kaplan, Nihat Kaplan, Gökçe Yorulmaz yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyonet sürücüsü Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken diğer yaralılar ise Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Nihat Kaplan (90), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Son dakika haberleri: Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: AA

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