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Son dakika haberleri... Kazada yaralanıp, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldılar

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Kazada yaralanıp, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldılar

Son dakika gelişmesine göre MALATYA'da, şarampole devrilen kamyonette 1'i ağır yaralanan 2 kişi, kara yoluna indirilen ambulans helikopterle alınıp, hastaneye götürüldü.

MALATYA'da, şarampole devrilen kamyonette 1'i ağır yaralanan 2 kişi, kara yoluna indirilen ambulans helikopterle alınıp, hastaneye götürüldü.

Kaza, öğle saatlerinde, Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Yasin Atahan Özer yönetimindeki 44 ACH 380 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, refüje çarparak şarampole devrildi. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet, hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Yasin Atahan Özer ile Sıddık Boyraz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kara yoluna inen ambulans helikopterle alınıp, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberleri... Kazada yaralanıp, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldılar

Son dakika haberleri... Kazada yaralanıp, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldılar

Son dakika haberleri... Kazada yaralanıp, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldılar

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Son Dakika Haberleri
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