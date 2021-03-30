Son dakika haberleri... Güvercin uçurma tartışmasında tüfekle vuruldu, hastanede öldü (2)
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Son dakika haberleri... Güvercin uçurma tartışmasında tüfekle vuruldu, hastanede öldü (2)

Demirören Haber Ajansı / Tahsin BAYTAR - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Güvercin uçurma tartışmasında tüfekle vuruldu, hastanede öldü (2)

Son dakika haberler: TOPRAĞA VERİLDİAfyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde güvercin uçurma yüzünden çıkan tartışmada T.K.'nin tüfekle vurduğu İmdat Gezer'in cenazesi, ailesi tarafından teslim alındıktan sonra Mehmet Çavuş Mahallesi'ne getirildi.

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TOPRAĞA VERİLDİ

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde güvercin uçurma yüzünden çıkan tartışmada T.K.'nin tüfekle vurduğu İmdat Gezer'in cenazesi, ailesi tarafından teslim alındıktan sonra Mehmet Çavuş Mahallesi'ne getirildi. Evinin önünde helallik alınmasının ardından İmdat Gezer, götürüldüğü Dinar Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Son dakika haberleri... Güvercin uçurma tartışmasında tüfekle vuruldu, hastanede öldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tahsin BAYTAR

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