Son dakika haberleri... Güvercin uçurma tartışmasında tüfekle vuruldu, hastanede öldü
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Son dakika haberleri... Güvercin uçurma tartışmasında tüfekle vuruldu, hastanede öldü

Demirören Haber Ajansı / Tahsin BAYTAR - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Güvercin uçurma tartışmasında tüfekle vuruldu, hastanede öldü

Bir son dakika haberine göre AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde güvercin uçurma yüzünden çıkan tartışmada T.K.'nin tüfekle vurduğu, ağabeyinin de aralarında bulunduğu 5 kişiden İmdat Gezer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde güvercin uçurma yüzünden çıkan tartışmada T.K.'nin tüfekle vurduğu, ağabeyinin de aralarında bulunduğu 5 kişiden İmdat Gezer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Dinar ilçesi Mehmet Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Güvercin besleyen kişiler arasında güvercin uçurma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.K., tüfekle rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği T.K.'nin ağabeyi Cemal K. ile İmdat Gezer, kardeşi Hamza Gezer, Sevim Adıgüzel ve Mertcan Zurnacı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Dinar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan İmdat Gezer, ambulans helikopterle Afyonkarahisar'a sevk edildi. T.K. ise Dinar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına aldı.Afyonkarahisar'daki müdahale sonrası Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İmdat Gezer, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.


Son dakika haberleri... Güvercin uçurma tartışmasında tüfekle vuruldu, hastanede öldü
Son dakika haberleri... Güvercin uçurma tartışmasında tüfekle vuruldu, hastanede öldü
Son dakika haberleri... Güvercin uçurma tartışmasında tüfekle vuruldu, hastanede öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tahsin BAYTAR

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