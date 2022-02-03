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Son dakika haberleri | Güroymak'ta itfaiye ekipleri buz sarkıtlarını temizledi

AA, Filit Gülelçin - Güncel
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Son dakika haberleri | Güroymak'ta itfaiye ekipleri buz sarkıtlarını temizledi

Gelen son dakika haberlerine göre Bitliz'in Güroymak ilçesinde itfaiye ekipleri, dondurucu soğuklar nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtlarını temizledi.

MUŞ (AA) - Bitliz'in Güroymak ilçesinde itfaiye ekipleri, dondurucu soğuklar nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtlarını temizledi.

Muş Bulvarı'ndaki binaların çatılarda tehlike oluşturan buz sarkıtlarını itfaiye aracının merdivenini kullanarak temizleyen görevliler, vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, ilçede yoğun kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğunu söyledi.

Cankaloğlu, tehlike oluşturan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu temizlendiğini belirtti.

AA / Filit Gülelçin - Güncel

İtfaiye, Muş, Güncel, Haber

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