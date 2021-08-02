Gündoğmuş'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Gündoğmuş'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Anadolu Ajansı / Anıl Kuru - Haberler | Güncel

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle yayılan alevler, Senir Mahallesi'nin yanı sıra rüzgarın da etkisiyle çevre mahallelere de sıçradı.

Gece boyunca karadan yapılan müdahaleye, sabah saatlerinden itibaren havadan da başlandı.

Yangının, çevre mahallelere yayılmaması için alevlerle mücadele devam ediyor. Söndürme çalışmalarında vatandaşlar da ekiplere destek veriyor.

Rüzgar nedeniyle alevler sürekli yön değiştirdiği için müdahale güçlükle yürütülüyor. Ekipler, cansiperane mücadeleyle yangını söndürmeye çalışıyor.

Yangın nedeniyle tahliye edilen mahalle sakinleri ise Milli Eğitim Müdürlüğünün yurtlarına yerleştirildi.

Gündoğmuş ilçe merkezini de tehdit eden alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gündoğmuş'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Gündoğmuş'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Gündoğmuş'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Gündoğmuş'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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