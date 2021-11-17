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Son dakika haberleri... Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

AA / Engin Doğru - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kelkit ilçesine bağlı Dayısı köyü yolu üzerinde polis ekipleri şüpheli bir aracı durdurdu. Ekipler, araçtan dışarıya atılan iki kağıdın içerisinde 10,38 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Araçta bulunan Ü.İ. ve H.D'yi gözaltına alan ekipler, uyuşturucunun temin edildiğini belirledikleri F.Ç'nin Yenice köyündeki evinde de arama yaptı.

Dedektör köpeğin de yer aldığı aramada, poşetlere sarılı 12 parça halinde 4 kilo 50 gram esrar, öğütme aparatı, kuru sıkı tabanca ve 34 mermi ele geçirildi.

F.Ç'nin de gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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AA / Engin Doğru - Son Dakika Haberleri

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