Son dakika haberleri... Görme engelli şehit annesi, oğlunun kabrini Mardin Valiliği sayesinde ziyaret etti

Son dakika gündem haberi... Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan görme engelli ve yatağa bağımlı şehit annesi, Valiliğin desteğiyle evinden alınarak oğlunun kabrine götürüldü.

Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan görme engelli ve yatağa bağımlı şehit annesi, Valiliğin desteğiyle evinden alınarak oğlunun kabrine götürüldü.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Mardinli Mahmut Eşit'in Derik ilçesinde yaşayan annesi Berika Eşit'i (71) evinde ziyaret etti.

Eşit'in sağlık sorunları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle şehit oğlunun mezarını ziyarete gidemediğini öğrenen Demirtaş, şehit annesinin arzusunu yerine getirmek için harekete geçti.

Valilik sayesinde sağlık ekiplerince evinden alınarak ambulansa bindirilen Eşit, şehit oğlunun Cevizpınar Mahallesi Hıdran Mezarlığındaki kabrine götürüldü.

Kürtçe ağıt yakan ve oğlunun kabrinden aldığı toprağı koklayan Eşit, "Bayram arifesinde buraya geldim. Oğlumu yanımda hissediyorum. Allah Valimizden ve eşinden razı olsun, kendilerine güç kuvvet versin. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." dedi.

Beyhan Demirtaş da şehitlerin annelerinin ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar