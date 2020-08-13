Son dakika haberleri! Gölün ortasında mahsur kaldılar
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Son dakika haberleri! Gölün ortasında mahsur kaldılar

Son dakika haberlerine göre Bindikleri kayığın motoru arıza yapınca İznik Gölü'nde mahsur kalan 2 kişiyi jandarma kurtardı.

Son dakika haberleri! Gölün ortasında mahsur kaldılar
13.08.2020 22:59 | Son Güncelleme: 13.08.2020 23:25

Bindikleri kayığın motoru arıza yapınca İznik Gölü'nde mahsur kalan 2 kişiyi jandarma kurtardı.

Alınan bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında İznik Gölü'ne açılan Mehmet Güleç ve Mehmet Tetik adlı iki arkadaşın bindiği kayığın motoru arıza yaptı. Gölün ortasında mahsur kalan Güleç ve Tetik'in imdadına Jandarma Bot Komutanlığı timi yetişti. Mahsur kalan arkadaşlar bota alınırken, kayık karaya çekildi. - BURSA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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