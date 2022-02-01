Gencin domuzun saldırısına uğrama anı kameraya yansıdı

PİRAZİZ, GİRESUN (AA) - Giresun'un Piraziz ilçesinde yaban domuzunun saldırısına uğrayan genç kendisini yol kenarındaki otomobilin üzerine atarak kurtuldu, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Piraziz ilçesine bağlı Akçay köyünde Uğur Yetkin, yürüdüğü sırada yaban domuzunun arkasından koşarak geldiğini fark etti. Kendisini park halindeki otomobilin üzerine atan Akçay, domuzun saldırısından son anda kurtuldu. Bu anları ise bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti.

Lise 3. sınıf öğrencisi Yetkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da yaşadığını ve yarı yıl tatili nedeniyle memleketi Piraziz ilçesine geldiğini söyledi.

Anneannesine gitmek istediği sırada yaban domuzunun kendisine saldırdığını ifade eden Yetkin, "Anneannem evinin penceresinden bana bağırdı 'Tarlada domuz var' diye. Sonra baktığımda domuzu gördüm ve şaşırdım. İstanbul'dan geliyorum, hayatımda ilk defa domuz gördüm. O an ne yapacağımı bilemedim. Yerde ne buldumsa attım." dedi.

Yetkin, hayvanın kendisine doğru geldiğini gördüğünde arabanın üzerine atladığını belirterek,"Üzerime doğru geliyordu. Korktum, çok değişik bir andı. Kendimi arabanın üzerine atarak kurtuldum." diye konuştu.