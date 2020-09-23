Son dakika haberleri! Gelmeyen öğrencileri geliyor gibi gösterip devleti 1 milyon lira dolandırdılar
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Son dakika haberleri! Gelmeyen öğrencileri geliyor gibi gösterip devleti 1 milyon lira dolandırdılar

23.09.2020 21:45 | Son Güncelleme: 23.09.2020 21:52
Son dakika haberleri! Gelmeyen öğrencileri geliyor gibi gösterip devleti 1 milyon lira dolandırdılar

Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ'ta gelmeyen öğrencileri geliyor gibi göstererek devleti 1 milyon lira dolandırdığı iddia edilen özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezine polis tarafından düzenlenen operasyonla 11 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ta gelmeyen öğrencileri geliyor gibi göstererek devleti 1 milyon lira dolandırdığı iddia edilen özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezine polis tarafından düzenlenen operasyonla 11 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden okul sahibi Huriye A. (39) ile Salih K. (39) 'Kamu aleyhine nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi, öğrencilerin okula gelmediği halde milli eğitime gönderdikleri listede geliyor gibi gösterdiği iddia edildi. İddia üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı 11 kişi hakkında gözaltı kararı vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün rehabilitasyon merkezine operasyon düzenledi.

Operasyonda okulun sahipleri Huriye A. ve Salih K. ile birlikte okul müdürü, öğretmen, okul çalışanı ve servis şoförünün de olduğu 11 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki sorguları tamamlanan 11 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından da sorgulanan şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 10'u tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim, Huriye A. ve Salih K.'yı 'Kamu aleyhine nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklarken, diğer 8 kişiyi adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.1 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ SAĞLANDIKahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ederken, özel rehabilitasyon merkezinin hiç gelmeyen öğrencileri geliyor gibi ya da girdiği ders saatini fazla göstererek haksız kazanç sağladığı ve bu yöntemle devleti yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı öne sürülüyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında sorgulanan şüphelilerden bazılarının suçlarını itiraf ettikleri, 200'ün üzerinde öğrenci velisinin de ifadesinin alındığı bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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