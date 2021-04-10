Son dakika haberleri... Filistin'de nefes borusuna yiyecek kaçan çocuk böyle kurtarıldı
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Son dakika haberleri... Filistin'de nefes borusuna yiyecek kaçan çocuk böyle kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Filistin'de nefes borusuna yiyecek kaçan çocuk böyle kurtarıldı

Son dakika gelişmesine göre Filistin'de ailesi tarafından sağlık merkezine getirilen ve nefes borusuna yiyecek kaçtığı için boğulmak üzere olan çocuk, merkezdeki doktor tarafından kurtarıldı.

Filistin'de ailesi tarafından sağlık merkezine getirilen ve nefes borusuna yiyecek kaçtığı için boğulmak üzere olan çocuk, merkezdeki doktor tarafından kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Filistin'de Batı Şeria bölgesindeki Cenin kentinin güneyinde ailesi tarafından sağlık merkezine getirilen kız, boğulmaktan son anda kurtarıldı. Telaşla eşiyle sağlık merkezine giren anne, kucağında tuttuğu ve nefes borusuna yemek kaçtığı için boğulmak üzere olan çocuğu için yardım istedi. Odadan yardıma koşan doktor, çocuğa müdahale ederek tekrar nefes almasını sağladı. O anlar saniye saniye sağlık merkezinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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