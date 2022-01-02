Son dakika haberleri | Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kocamustafapaşa Mahallesi Tarakçı Hüsnü Sokak'ta bulunan metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede iki binaya daha sirayet etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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