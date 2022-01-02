Son dakika haberleri | Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri | Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Fatih'te metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kocamustafapaşa Mahallesi Tarakçı Hüsnü Sokak'ta bulunan metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede iki binaya daha sirayet etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Son dakika haber... Bakan Dönmez, yeni yıla Yavuz Sondaj Gemisi'nde girdi (2)

Son dakika haber... Bakan Dönmez, yeni yıla Yavuz Sondaj Gemisi'nde girdi (2)

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title