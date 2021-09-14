Son dakika... Fatih'te bir binanın dördüncü katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika... Fatih'te bir binanın dördüncü katında çıkan yangın söndürüldü

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Fatih'te 4 katlı binanın dördüncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te 4 katlı binanın dördüncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zeyrek Mahallesi, Nevşehirli İbrahim Paşa Caddesi'nde 4 katlı binanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yanan daire içerisinde mahsur kalan Tülay Yıldırım'ı merdiven aracı yardımıyla kurtardı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken binada hasar oluştu.

Son dakika... Fatih'te bir binanın dördüncü katında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika... Fatih'te bir binanın dördüncü katında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika... Fatih'te bir binanın dördüncü katında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika... Fatih'te bir binanın dördüncü katında çıkan yangın söndürüldü
AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... Fatih'te bir binanın dördüncü katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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