Eyüpsultan'da ilginç kaza! Geri geri giderek kaldırıma çıkan otomobil kulübeye çarptı

Eyüpsultan'da kadın sürücünün kullandığı otomobil, geri geri giderek kaldırıma çıktıktan sonra güvenlik kulübesine çarparak durabildi. Kaldırım üzerinde bulunan vatandaşlara şans eseri bir şey olmazken, aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Otomobilin kaldırımda geri geri gitme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında İslambey Mahallesi Hz. Halid Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir kadın sürücünün kullandığı otomobil, cadde üzerinde park halindeyken birden geri geri hareket etmeye başladı.

KADININ BURNU BİLE KANAMADI

Geri geri ilerleyen otomobil, önce bir motosiklete daha sonra bir araca çarparak kaldırıma çıktı. Kaldırımda ilerleyen otomobil, güvenlik kulübesine çarparak durabildi. Kadın sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.

ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"MOTOSİKLETİ ALTINA ALDI"

Görgü tanığı Gökay Durdu, "Öndeki araca çarptı kadın sürücü. Daha sonra geri geri kaldırımda ilerlemeye başladı. Motosikleti altına aldı. Park halindeki araçlara çarparak kulübeye çarptı. Motosiklet sürücüsü bacağından yaralandı. Ambulans kaldırıp hastaneye götürdü. Şahit oldum o ana. Baya kötü bir durumdu. Kimseye bir şey olmaması iyi oldu" dedi.

OTOMOBİLİN KALDIRIMDA GERİ GERİ GİTMESİ KAMERADA

Otomobilin geri geri kaldırımda ilerlemesi bir büfenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde büfeye sipariş almak için iki kişi geliyor. O sırada kaldırımda geri geri ilerleyen otomobil, sipariş alan iki kişinin yanından geçerek güvenlik kulübesine yöneliyor. Kaldırımda panik olan kişi, aracın geldiğini son anda fark ederek kurtuluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı