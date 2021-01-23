Evde ağlayan çocuğunu dışarı çıkaran baba, cezadan kurtulamadı
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Evde ağlayan çocuğunu dışarı çıkaran baba, cezadan kurtulamadı

23.01.2021 16:02 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:27

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında evde ağlayan çocuğu araba ile dışarı çıkartarak ekmek almak isteyen babaya ve 3 kişiye toplamda 17 bin 300 TL ceza uygulandı. Baba, "Çocuk ağladı evde hiç durmadı. Hepimizi birden arabaya soktu" diyerek kendini savundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan kısıtlamada Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de yollarda ve sokaklarda denetimler gerçekleştiriyor. Uygulamalar kapsamında sahil kesiminde denetimler gerçekleştiren polis ekipler, gelen araçları tek tek durdurup araç içerisinde bulunan vatandaşların görev belgeleri bulunup, bulunmadığı konusunda kontroller yapıyor.

"HEPİMİZİ BİRDEN ARABAYA SOKTU"

Denetimler kapsamında durdurulan bir aracın sürücüsüne çalışma belgesi ve ehliyet sorulduğunda her ikisinin bulunmadığı cevabı verildi. Polis ekipleri yaptıkları kontrolde araçta toplamda 4 kişinin bulunduğunu tespit ederek, cezai işlem uygulamaya çalıştı. Bunun üzerine araçtan inen sürücü ve yasağı ihlal eden bir kişi, "Şurada meydanda oturuyoruz. Çocuk ağladı evde hiç durmadı. Hepimizi birden arabaya soktu. Bizde buradan böyle dönüp, eve gidelim dedik. Hem fırından ekmek alalım hem de çocuk tur atsın" dediler.

17 BİN CEZA YEDİLER

Polis ekiplerince, aracın sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 700 TL, araç sahibine 2 bin TL ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 kişiye toplamda 12 bin 600 TL ceza kesildi.

Evde ağlayan çocuğunu dışarı çıkaran baba, cezadan kurtulamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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