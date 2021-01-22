Son dakika haberleri... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
22.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:19
Son dakika haberlerine göre ESKİŞEHİR'de, polisin bir eve yaptığı baskında, 23,86 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR'de, polisin bir eve yaptığı baskında, 23,86 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir eve operasyon düzenledi. A.G. ve S.T. isimli 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 23,86 gram esrar ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN