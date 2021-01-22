Son dakika haberleri... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika haberleri... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

22.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:19
Son dakika haberleri... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberlerine göre ESKİŞEHİR'de, polisin bir eve yaptığı baskında, 23,86 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de, polisin bir eve yaptığı baskında, 23,86 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir eve operasyon düzenledi. A.G. ve S.T. isimli 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 23,86 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN

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