Son dakika haberleri: Eskişehir'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Ömer Ercan idaresindeki 26 ACC 577 plakalı otomobil, Seyitgazi-Afyonkarahisar kara yolu Karaören mevkisinde devrildi.
Ağır yaralanan Ercan, 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ercan, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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