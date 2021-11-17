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Son dakika haberleri: Eskişehir'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Eskişehir'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberine göre Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Ömer Ercan idaresindeki 26 ACC 577 plakalı otomobil, Seyitgazi-Afyonkarahisar kara yolu Karaören mevkisinde devrildi.

Ağır yaralanan Ercan, 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ercan, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Son dakika haberleri: Eskişehir'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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