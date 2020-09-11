Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayan şahıs yakayı ele verdi
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Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayan şahıs yakayı ele verdi

Samsun'da eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesinde yayınladığı iddia edilen şahıs, genç kadının şikayetçi olması üzerine yakalandı.

11.09.2020 14:13 | Son Güncelleme: 11.09.2020 15:04

Samsun'da sosyal medyada eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayımladığı iddia edilen bir kişi siber polisinin takibi sonucu yakalandı.

CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARINA EL KONULDU

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da B.G. adlı bir kişi bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınladığı iddia edildi. Genç kadın, polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu bir sosyal paylaşım sitesinde çıplak fotoğrafları yayınlandığı iddia edilen 33 yaşındaki B.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. B.G'nin cep telefonu ve bilgisayarlarına incelenmek üzere el konuldu.

Polisteki sorgusu tamamlanan B.G. bugün Samsun Adliyesine mevcutlu olarak sevk edildi.

Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayan şahıs yakayı ele verdi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (11)
NAKİM: Kadınlar böyle karaktersizlere nasıl gönlünü kaptırıyor acınacak bi durum ben bekarım evlenmek için bi kadın bulamadım demekki karaktersiz olmak gerekiyor
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HÜSEYİN GEMİCİ: Bu erkekliğe sıgarma .
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KAĞAN: İnsanda biraz şeref olur. Bu sosyal medya denilen zillet millete ahlaksızlıktan başka ne veriyor acaba.
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