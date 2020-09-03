Son dakika haberleri | Eşi tarafından darbedilen kadın ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı Son dakika gündem haberine göre Adana'da kocası tarafından darbedilen kadın ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Adana'da kocası tarafından darbedilen kadın ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1757 sokakta bir kadının darbedildiği ihbarı üzerine bahse konulu eve gelen polisler, bir kadını yerde baygın, 2 çocuğunu da başından yaralı vaziyette buldu. Yapılan araştırmada kadın ve çocukların kadının eşi tarafından darbedildiği belirlendi. Kadın ve 2 çocuğu ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası kaçan kocayı bulmak için ekipler araştırma başlattı. Kaynak: AA