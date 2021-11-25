ESENYURT'TA 1'İ POLİS 3 KİŞİNİN VURULDUĞU OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - Önce tabancayla yaraladılar sonra tekme attılar

Haber Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT Sanayi Sitesi içerisinde çıkan kavgada, görev istirahatli bir polis memurunun da bulunduğu 3 kişi, tabanca ile vurularak yaralanmıştı. Olaya ait ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında, saldırganların ateş ettiği ve yaraladıkları bir kişiye tekme attıkları anlar bulunuyor.

Olay, 12 Şubat 17.00 sıralarında Esenyurt Sanayi Sitesinde meydana gelmişti. İddiaya göre, 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan kişilerden bazıları, tabanca ile ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan mermiler içinde polis memuru Yaşar A.'nın da olduğu 3 kişiyi yaraladı. Saldırganlar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak, tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilmiş.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Polis memurunun ve beraberindeki 2 kişinin vurulduğu anlara dair güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülere, 2 kişinin ateş ettiği, 3 kişinin vurulduğu, daha sonra yaralılardan birinin saldırganlar tarafından tekmelendiği yansıdı.

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